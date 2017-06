Doden en zeker vijftig gewonden bij brand in Londense flat

Bij de brand in een flatgebouw in Londen is een onbekend aantal doden gevallen. Ook zijn er minstens vijftig gewonden naar ziekenhuizen gebracht.

De brand in de Grenfell Tower brak aan het begin van de nacht uit. Halverwege de nacht brandde het gebouw met 24 verdiepingen als een fakkel, nu komt er alleen nog veel rook uit. De brandweer vreest dat het gebouw zal instorten en is met 45 wagens en 200 brandweerlieden uitgerukt.

Hoeveel doden er precies zijn is niet duidelijk. Mogelijk zitten er nog mensen in het gebouw. Hoe de gewonden eraan toe zijn is ook niet bekend. Er zijn meer dan twintig ambulanceteams ingezet.