KNMG: maak berisping arts niet meer openbaar

Artsen die een berisping of boete krijgen, moeten niet meer in het openbaar aan de schandpaal worden genageld. De artsenorganisatie KNMG roept de politiek op om deze berispingen en boetes niet meer openbaar te maken. De invloed van een tuchtprocedure is groot, zowel persoonlijk als professioneel.

Het 'naming en shaming' in het beroepsregister en in lokale media brengt artsen onevenredig veel schade toe, zegt ook een onderzoek van het Nivel, naar de impact van tuchtrechtelijke procedures.

Volgens KNMG-voorzitter René Héman schiet de patiënt niets op met deze informatie, omdat een tuchtmaatregel na een individuele klacht van een patiënt niets zegt over de totale kwaliteit van de arts. In de zoektocht naar goede zorg levert deze kennis geen nuttige informatie op, terwijl het voor artsen wel stigmatiserend werkt. Het leidt tot vragen en opmerkingen van vrienden, familie en vreemden. Ook raken artsen patiënten kwijt.

"Het is logisch dat patiënten zullen denken: waar rook is, is vuur, wanneer ze de naam van hun arts in de krant lezen. Wij willen dat deze openbaarmaking dan ook zo snel mogelijk wordt afgeschaft."

Stoppen met werken

Een berisping, boete of waarschuwing heeft, anders dan een schorsing, geen invloed op de beroepsuitoefening van een arts, stelt Héman. "Natuurlijk moeten artsen die de kwaliteit van de zorg in gevaar brengen wel aangepakt worden."

Uit het Nivel-onderzoek blijkt dat ruim de helft van de zorgverleners die een boete of berisping kregen, overwogen heeft te stoppen met werken, vanwege de invloed die het heeft op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Twaalf procent zet deze stap ook daadwerkelijk. Dat zijn vooral zorgverleners boven de zestig. Onder die leeftijd stopt vier procent als gevolg van de tuchtprocedure.

Het Nivel spreekt van een ongewenste vorm van kapitaalvernietiging. Het adviseert om te zoeken naar manieren om de kwaliteit van de zorg te bevorderen en te bewaken, maar dan zonder of met minder negatieve bijwerkingen.