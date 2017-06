Na 13 minuten maakt Armenteros al eerste interlandgoal

Heracles-aanvaller Samuel Armenteros heeft zijn debuut gemaakt in het Zweedse elftal. Maar dat niet alleen: hij maakte in de 82ste minuut van de oefeninterland tegen Noorwegen ook nog de gelijkmaker: 1-1.

Armenteros kwam halverwege de tweede helft in het veld voor oud-Feyenoorder John Guidetti. Dertien minuten later kopte hij uit een hoekschop raak in Oslo. Mohamed Elyounoussi had Noorwegen in de eerste helft op voorsprong gezet.