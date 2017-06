'Hypo bestuurder Amsterdam Centraal makkelijk te missen door agenten'

"Bij de man die zaterdag bij station Amsterdam Centraal op voetgangers inreed was waarschijnlijk al een tijdje een hypo gaande", denkt Eglantine Barents van de Diabetesvereniging Nederland.

Diabetespatiënten die als gevolg van een lage bloedsuikerspiegel een hypo krijgen, voelen de signalen niet altijd aankomen, zegt zij. "In de meeste gevallen krijgen mensen last van trillingen, bevingen of gaan ze zweten. Maar dat is niet altijd zo. Daarom kan het ook dat de agenten die de man vlak voor het ongeluk nog spraken, geen idee hadden dat het mis was."

Vreemd rijgedrag

De 45-jarige verdachte, die vandaag is vrijgelaten, reed op voetgangers in. Hijzelf en zeven anderen raakten gewond. Eerder die dag had de man in zijn eigen wijk al een aanrijding gehad, waar niemand anders bij betrokken was. Vanaf dat moment zegt hij zich niks meer te herinneren.

Daarna reed de verdachte met hoge snelheid over een trambaan op het Rembrandtplein. Niet veel later reed hij weer over een trambaan, ditmaal bij het Centraal Station. Daar spraken agenten hem aan op zijn rijgedrag. Hij werd bekeurd, maar maakte op de agenten geen verwarde indruk. Vrijwel direct daarop gebeurde het ongeluk. Ambulancepersoneel constateerde vervolgens al direct dat de man een extreem lage bloedsuikerspiegel had.