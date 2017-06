Sessions: geen contact over Trump-campagne met Rus

De ontslagen FBI-baas verklaarde ook dat hij er niet aan twijfelt dat de Russen zich hebben bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Sessions heeft altijd gezegd dat hij nooit contact heeft gehad met Russen over de campagne.

Sessions maakte in maart bekend dat hij zich niet zal bemoeien met het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentscampagne. De minister verklaarde vandaag dat hij tot dat moment ook geen informatie heeft gekregen over de inhoud van het onderzoek.

Zijn terugtrekking was volgens hem een gevolg van een formele regel van het ministerie van Justitie, die het hem verbiedt zich met dat onderzoek bezig te houden omdat hij onderdeel was van de presidentscampagne.