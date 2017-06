Wanhoopskreet van ouders suïcidaal meisje: help ons aan passende zorg

De ouders van een 16-jarig meisje met ernstige psychische problemen hebben via Facebook een wanhoopskreet laten horen over de wachttijden in de jeugdpsychiatrie. Aanleiding was een nieuwe zelfmoordpoging van hun dochter, die al sinds begin april wacht op een plek in een van de weinige ggz-klinieken die jongeren als haar dochter kan helpen. Die kliniek heeft maar acht plaatsen.

"We zijn ten einde raad. Hoeveel zelfmoordpogingen moeten we nog meemaken? Een geslaagde poging en we zijn ons meissie kwijt", schrijft moeder Claudia van Dooren op Facebook. Haar oproep om snel iets te veranderen in Nederland is inmiddels bijna 20.000 keer gedeeld.

Parnassia, de ggz-instelling waar de kliniek onder valt, laat weten het verhaal van de ouders te onderschrijven. "Het is schrijnend om te zien dat op zeer korte termijn geen passende opvang mogelijk is", zegt een woordvoerder.

Crisisopvang

Het meisje uit het Brabantse Rijen kampt volgens haar ouders sinds 3,5 jaar met een reeks aan psychische klachten, die er in combinatie met elkaar voor zorgen dat zij vastloopt in de gespecialiseerde ggz-zorg. Ze heeft borderline, de posttraumatische stressstoornis PTSS, autisme en ADHD.

Voor jongeren met dit soort complexe problemen is in Den Haag adequate hulp: zeer intensieve zorg met een opname die ten minste een jaar kan duren. Maar daarvoor is slechts een beperkt aantal plaatsen en is bovendien een wachtlijst.