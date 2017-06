Koning opent grootste fietscongres: 'Lang geleden, die terugtraprem'

Een groot verschil tussen de Nederlandse fietscultuur en die in het buitenland is dat fietsen bij ons een hoog aanzien heeft. "Dat is vrij uniek vergeleken met de rest van de wereld, daar wordt het namelijk vooral gezien als vervoersmiddel voor armelui."

"Maar in Nederland gaat de koning fietsen en dat zegt heel veel. Het is dan ook erg passend dat hij Velo-City opent. Zijn moeder, grootmoeder en overgrootmoeder hebben ook allemaal gefietst, dat bepaalt het beeld van hoe wij in Nederland fietsen waarderen."