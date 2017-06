Meer aanhoudingen na massale vechtpartij supporters PSV-Vitesse

Vier mannen uit Eindhoven en Bergen op Zoom zijn door de politie aangehouden vanwege een afgesproken vechtpartij tussen supporters van voetbalclubs PSV en Vitesse.

Het gaat om mannen van 18 tot 23 jaar uit Eindhoven en Bergen op Zoom, meldt Omroep Brabant. Twee weken geleden werden ook al twee mannen van 28 uit Eindhoven en Veldhoven aangehouden.

Begin april doken op internet beelden op van een grote vechtpartij in Eindhoven waarop was te zien hoe in het wit en zwart geklede mannen elkaar te lijf gingen. Op de dag van de vechtpartij waren er geen voetbalwedstrijden.