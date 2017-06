Ranieri niet te oud: hij mag naar Nantes

Claudio Ranieri zit de komende twee jaar op de bank bij Nantes. De Italiaan kreeg van de Franse bond te horen dat zijn aanstelling akkoord is.

Op basis van de reglementen mogen geen coaches ouder dan 65 jaar in het Franse voetbal worden aangesteld, maar voor Ranieri (sinds oktober 65 jaar) wordt een uitzondering gemaakt. Ranieri zit sinds vier maanden zonder club.

Leicester City ontsloeg de trainer wegens teleurstellende resultaten. De Engelse club pakte in 2016 onder zijn leiding nog de landstitel. Eerder was Ranieri clubtrainer bij AS Monaco, Napoli, Fiorentina, Juventus, AS Roma, Chelsea, Internazionale, Valencia en Atl├ętico Madrid.