Bewoners Ameland bepalen alternatieven voor aardgas

Er is volop keuze voor de bewoners: nog meer zonneparken, windmolens, betere isolatie van huizen en gebouwen, geothermie, getijdenstroom en opslag met behulp van waterstof. Ieder energieschaakstuk staat voor een hoeveelheid energie.

De aanwezige eilandbewoners zijn bijzonder goed op de hoogte van de technische mogelijkheden. "Wij zijn als eilandbewoners van huis bezig met zelfvoorzienendheid en denken graag na over hoe dingen beter kunnen", legt Hovenier Kees Nagtegaal uit.

Toeristen verjagen

Niet alle alternatieven voor gas zijn even populair en ook sommige locaties worden weggehoond. De zaal is te klein als een gemeenteambtenaar een zonnepark in een natuurgebied plaatst. "Dan kunnen we net zo goed windmolens op het strand zetten want dan komt er geen toerist meer naar het eiland", roept een van de bewoners.

Windmolens zijn niet populair en worden het liefst lachend naar Texel verplaatst. "We moeten naar de toekomst kijken en dus minder CO2 uitstoten, maar wel oppassen dat we onze vaste toeristen niet verkwanselen. Knipperende lichten van windmolens op zee lijkt me niet zo'n goed idee", zegt Kees Nagtegaal.

Het energieschaakbord Ameland trekt de komende tijd langs alle dorpen op het eiland. Specialisten van de gemeente gaan dan kijken of het financieel en juridisch mogelijk is wat de bewoners bedacht hebben.

Bagage vooruit

Aan het strand bij Nes zitten twee mannen te praten over de plannen die de burgemeester vanochtend al tijdens het NOS Radio 1 Journaal bekendmaakte: diesel- en benzineauto's ontmoedigen op het eiland en elektrisch- en openbaar vervoer verder stimuleren. Gezinnen met veel bagage zouden die net als vroeger weer vooruit moeten sturen. "Daar gaan we een slimme oplossing voor bedenken", zegt burgemeester De Hoop.

De mannen aan het strand zijn bang voor teruglopend toerisme als auto's ontmoedigd worden. Toch lijken de meeste Amelanders enthousiast over de plannen. Al zijn er veel mensen die denken dat het langer gaat duren dan de burgemeester heeft aangekondigd.