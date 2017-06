FC Groningen-Everton geschrapt, club boos op politie

De oefenwedstrijd van FC Groningen tegen Everton op 22 juli gaat definitief niet door. Dat laten beide clubs weten op Twitter.

RTV Noord meldt dat de Groningse burgemeester Peter den Oudsten de wedstrijd heeft verboden omdat het veiligheidsrisico te groot zou zijn. In de eerste gesprekken over de wedstrijd werd nog gedacht dat zo'n 75 supporters vanuit Engeland mee zouden komen, maar Everton meldde volgens de gemeente vorig week dat er 700 tot 800 supporters naar Groningen zouden komen.

"Dat is gezien een zomerse zaterdagavond erg veel", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen de NOS. Volgens de gemeente was er een te groot risico op een confrontatie tussen supporters van beide clubs in de binnenstad en zou het te veel mankracht van de politie vragen om dat in goede banen te leiden.

Club baalt

FC Groningen stelt in een reactie verschrikkelijk te balen omdat er erg werd uitgekeken naar het duel tegen de club van Ronald Koeman. Volgens FC Groningen zijn er de afgelopen dagen meerdere gesprekken geweest met de burgemeester en politie, maar viel er niet te praten over een oplossing.

"De politie heeft voortdurend alle mogelijke bezwaren opgeworpen tegen het doorgaan van de wedstrijd", zegt directeur Hans Nijland van de club. Hij noemt de opstelling van de politie star en weinig flexibel.

Risico's afgewogen

De politie laat weten dat in aanloop naar de wedstrijd alle risico's zijn gewogen. "De insteek is altijd geweest om de wedstrijd door te laten gaan, maar we moeten de openbare orde en veiligheid kunnen garanderen", zegt een woordvoerder.

Op basis van alle informatie en de ervaringen uit het verleden is een advies gegeven aan de burgemeester. De politie benadrukt dat uiteindelijk de burgemeester een besluit neemt over het al dan niet door laten gaan van de wedstrijd.