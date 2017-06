Haase verliest in drie sets van Medvedev

Robin Haase is in de eerste ronde van het toernooi in Rosmalen gesneuveld. De als zesde geplaatste Hagenaar boog met 6-7 (3), 6-3, 3-6 voor Daniil Medvedev.

Medvedev had in de eerste set het beste van het spel. Hij serveerde prima en was ook in de meeste rally's dominant. Haase werd steeds naar de hoeken van de baan gestuurd. Hij overleefde op 4-5 nog wel een setpoint, maar in de tiebreak drukte Medvedev door. De Rus, die halverwege nog even van de baan moest vanwege een blessurebehandeling, werd daarna slordiger en Haase herstelde het evenwicht.

In de derde set wist Haase in zijn eerste game nog wel twee breekpunten weg te werken, maar de Hagenaar kwam er daarna niet meer aan te pas.