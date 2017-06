Recordverlies voor Blokker door sluiting winkels

Het Blokkerconcern heeft in 2016 een verlies geleden van 180 miljoen euro. Blokker Holding, opgericht in 1896, leed niet eerder zo'n groot verlies. De omzet daalde met 5 procent, van 2,076 miljard naar 1,965 miljard euro.

Het grootste deel van het verlies is toe te schrijven aan het sluiten van winkels. De reorganisatie bij Blokker in Nederland en Belgiƫ, Xenos en Intertoys kostte meer dan 100 miljoen euro. Daarnaast vielen de verkopen bij de huishoudketens Blokker, Xenos, Marskramer en Big Bazar tegen.

Grote reorganisatie

Blokker kondigde in mei een grote reorganisatie aan. Alleen met de Blokker-winkels wordt doorgegaan, zij het met met 150 winkels minder en 2000 ontslagen. De speelgoedketens Intertoys en MaxiToys worden verkocht, net als de woonwinkels van Leen Bakker en de huishoudketens Xenos en Big Bazar. Leen Bakker is inmiddels verkocht aan de investeringsgroep Gilde.

"Het verlies hebben we grotendeels voorzien", zegt Blokker-topman Casper Meijer. "Van het nettoverlies is meer dan de helft toe te schrijven aan de kosten voor herstructurering." Operationeel kwam het verlies uit op 49 miljoen euro.

Voldoende krediet

Casper beklemtoont dat er voldoende financiƫle middelen zijn en steun van de aandeelhouders voor de nieuwe strategie. Het winkelbedrijf beschikt tot 2021 over een kredietlijn van 485 miljoen euro.

De omzet in de winkels is gedaald doordat er 105 winkels zijn gesloten. Online is er meer verkocht; de digitale omzet steeg met 40 miljoen euro naar 173 miljoen euro.