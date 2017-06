Honderden lopen voedselvergiftiging op in vluchtelingenkamp Irak

Honderden mensen zijn ziek geworden na een maaltijd in een vluchtelingenkamp in Irak. Volgens het Koerdische persbureau Rudaw is er een kind overleden en zijn meer dan 800 mensen ziek geworden.

Het eten was geleverd aan een vluchtelingenkamp tussen Mosul en Erbil. Het ging om een iftar-maaltijd, de maaltijd waarmee dagelijks het vasten tijdens de Ramadan wordt beƫindigd.

Mensen moesten overgeven en sommigen vielen flauw. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er precies ziek zijn geworden, maar volgens Rudaw zijn er 752 mensen behandeld door medisch personeel.

Aanhouding

De maaltijd bestond uit bonen, rijst, kip en een yoghurtdrank, geleverd door een restaurant in Erbil, 50 kilometer bij het kamp vandaan. De burgemeester van Erbil heeft aan Rudaw laten weten dat de eigenaar van het restaurant is aangehouden. Een hulporganisatie uit Qatar zou de maaltijd hebben gesponsord.

Een woordvoerder van het kamp zegt dat het eerder verboden was voor externe organisaties om eten het kamp in te brengen, maar dat er grote druk werd uitgeoefend om dat beleid aan te passen.

In het kamp, dat is geopend voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, kunnen 90.000 mensen wonen. Het is onduidelijk hoeveel mensen er nu zijn. Er zouden 2000 maaltijden zijn geleverd.

Mosul ligt nog altijd onder vuur. Irak probeert de stad te heroveren op IS en volgens hulporganisaties vallen daarbij veel slachtoffers. De levensomstandigheden in de stad zijn heel zwaar, zeggen onder meer Human Rights Watch en Amnesty International.