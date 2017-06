Jury in zaak Bill Cosby in beraad

De jury in de misbruikzaak rond de Amerikaanse tv-komiek Bill Cosby is in beraad gegaan. De twaalf juryleden zaten na afloop van de inhoudelijke behandeling al een paar uur bij elkaar, maar zijn nog niet tot een beslissing gekomen. Het beraad gaat vandaag verder.

De advocaat van Cosby probeerde tijdens de laatste zitting de juryleden ervan te overtuigen dat zijn cliënt niet schuldig is aan seksueel misbruik. Volgens de advocaat hadden Cosby en het slachtoffer Andrea Constand een romantische verhouding.

De advocaat benadrukte in zijn slotpleidooi verder dat de verklaring van Constand tegenstrijdigheden bevat. Ze zegt bijvoorbeeld dat ze na de avond van het misbruik geen contact meer heeft gehad met Cosby, maar uit haar telefoongegevens blijkt dat ze elkaar nog spraken.

Toegegeven

De aanklager herinnerde de juryleden er aan dat Cosby in 2005 heeft toegegeven dat hij pillen aan Andrea Constand heeft gegeven. Ze zegt dat ze door de pillen bewusteloos is geraakt en dat ze niet heeft ingestemd met seksueel contact.

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in 2004. Cosby zou Constand toen bij hem thuis in Philadelphia hebben gedrogeerd en misbruikt. Constand is niet de enige vrouw die Cosby beschuldigt van misbruik. Tientallen vrouwen hebben zich gemeld, maar hun zaak is vaak al verjaard.