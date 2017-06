Zonneboilers, warmtepompen en geothermie in proeftuin Ameland

Niet alleen burgers en bedrijven op Ameland gaan grotendeels over op elektriciteit, ook de NAM wil de aandrijving van het boorplatform voor de kust van Ameland gaan elektrificeren. Nu gebeurt dat nog met gasgeneratoren. Het energieverbruik van het boorplatform is even groot als het verbruik van Ameland.

Windmolens of zonnepanelen?

Het lijkt in het kader van de energietransitie logischer om het platform te ontmantelen, maar zolang de meeste huizen nog met aardgas verwarmd worden en de meeste auto's op benzine of diesel rijden, moet deze brandstof ergens vandaan komen. Voor Liander staat het boorplatform symbool voor de integratie van grootverbruikers in de industrie die elders in Nederland ook zullen overstappen op (schone) elektriciteit.

Amelanders krijgen dezelfde keuzes voorgelegd als de rest van Nederland de komende jaren. Moeten er windmolens bij of zonnepanelen? Gaat er een twee kilometer lange buis de grond in om huizen en bedrijven te verwarmen met geothermie? Hoeveel willen bewoners zelf investeren in energiebesparende apparaten als warmtepompen en zonneboilers? Wat levert verdere isolatie nog op en is dat de moeite waard? Hoe en waar moet elektriciteit opgeslagen worden?