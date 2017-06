Warriors heroveren NBA-titel op Cavaliers

Golden State Warriors heeft voor de tweede keer in drie jaar de NBA-titel veroverd. De ploeg uit Oakland was in wedstrijd vijf tegen Cleveland Cavaliers met 129-120 te sterk en won daarmee de best-of-seven-serie met 4-1.

Kevin Durant maakte met 39 punten de meeste punten voor de nieuwe kampioen. Stephen Curry was goed voor 34 punten. LeBron James, sterspeler van de Cavalliers, maakte 41 punten.

De Warriors en de Cavaliers stonden voor het derde jaar op rij in de finale. In 2015 ging de titel ook naar de Warriors. Vorig jaar pakten de Cavaliers de titel na een 3-1 achterstand. Zo'n comeback zat er dit jaar niet in.

MVP Durant pakt eerste titel

Kevin Durant stapte aan het einde van vorig seizoen over van Oklahoma City Thunder naar Golden State Warriors. Een impopulaire beslissing, maar een die zich nu uitbetaalt voor de 28-jarige Durant.

Hij veroverde zijn eerste NBA-titel en werd uitgeroepen tot MVP (meest waardevolle speler) van de finale dankzij een gemiddelde van 35 punten per wedstrijd.

