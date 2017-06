Homostellen verdelen werk gelijkmatiger dan hetero's

Partners van gelijk geslacht werken vaker dan heterokoppels allebei evenveel en vinden het belangrijk dat beide partners evenveel bijdragen aan het gezamenlijke inkomen. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Op huishoudelijk gebied liggen de zaken iets minder duidelijk. Samenwonende vrouwen lijken de klussen in huis gelijker te verdelen dan hetero's. Samenwonende mannen lijken op dat gebied meer op heterostellen: de een doet meer dan de ander.

Op basis van het rapport concludeert het SCP voorzichtig dat het lijkt of 'LHB-paren' meer (kunnen) loskomen van traditionele rolverwachtingen. Vrouwen met een vrouwelijke partner werken bijvoorbeeld zeven uur per week meer dan vrouwen in een heterorelatie.

Overigens werken alle vrouwen, of ze nu met een man of een vrouw samenwonen, minder dan mannen.