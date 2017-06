Klaver: het gaat niet alleen om juridische waarborgen

GroenLinks-leider Klaver was er bij de formatiebesprekingen niet gerust op dat mensen die "vluchten voor oorlog en geweld daadwerkelijk de bescherming zullen krijgen waar ze recht op hebben". Hij schrijft dat aan zijn achterban over het mislukken van de besprekingen met VVD, CDA en D66.

Klaver benadrukt dat GroenLinks met landen buiten de EU alleen afspraken over het terugsturen van politieke vluchtelingen wilde maken als die afspraken zich niet zouden beperken tot juridische waarborgen. "We willen daarbij ook waterdichte garanties dat de landen waarmee we de akkoorden sluiten het recht op bescherming en opvang daadwerkelijk zullen geven."

Klaver zegt te balen dat het niet is gelukt de onderhandelingen met VVD, CDA en D66 uit het slop te halen. Hij benadrukt dat zijn partij niet "tegen elke prijs wil regeren".