Weduwe wil toch vervolging om fatale arrestatie Maastricht

De weduwe van de 35-jarige man uit Macedonië die december vorig jaar overleed tijdens een arrestatie in Maastricht, wil dat de betrokkenen alsnog vervolgd worden. Het OM besloot daar eerder van af te zien.

De weduwe is het daar niet mee eens. "Daarom hebben we een klaagschrift ingediend bij het gerechtshof", laat haar advocaat weten aan 1Limburg. Het hof moet nu van de weduwe bekijken of de betrokkenen tóch voor de rechter moeten verschijnen.

Hulp van omstanders

Het incident gebeurde eind december in het Maastrichtse winkelcentrum Brusselse Poort. De 35-jarige Macedoniër zou agressief gereageerd hebben toen hem om zijn identiteitspapieren werd gevraagd. Toen agenten hem wilden arresteren, ontstond er een worsteling.

Omstanders schoten te hulp en hielpen de man tegen de grond te werken. Een van hen zou daarbij ook een nekklem gebruikt hebben. De Macedoniër raakte onwel en overleed kort daarna.

Juist gehandeld

Het OM oordeelde in maart dat er geen aanleiding was om de betrokkenen te vervolgen. De betrokkenen zouden juist hebben gehandeld.

De weduwe is het daar niet mee eens en wil dat niet alleen de omstander die een nekklem zou hebben gebruikt, maar ook de betrokken agenten en een marechaussee voor de rechter komen.