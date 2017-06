'Anne Frank hoopte dat mensen zich nooit meer op één manier laten indelen'

Op zijn negende bezocht Ernst Hirsch Ballin het Achterhuis. Hij werd rondgeleid door Otto Frank, de vader van Anne Frank. Het huis was toen nog niet opengesteld voor publiek. "De kast die open ging, dat is wel iets dat in mijn geheugen is gebrand."

De oud-politicus is voorzitter van de raad van toezicht van de Anne Frank Stichting. Het is niet heel bekend dat zijn vader tot zijn dood nauw contact had met Otto Frank. "Mijn vader was deskundige in het auteurs- en uitgeversrecht. Otto Frank was toen bezig met de uitgave van vertalingen van het dagboek van zijn dochter. Dit was begin jaren 50."