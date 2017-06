Cel voor man die niets deed toen vriendin stierf aan drugs

Een 57-jarige Haarlemmer is in hoger beroep veroordeeld tot vier maanden cel omdat hij geen medische hulp inschakelde toen zijn vriendin na een feestje 'out' ging door drugs. De vrouw is vervolgens overleden.

Volgens het hof is het de man te verwijten dat zijn vriendin overleed. Eerder legde de rechtbank de man ook al vier maanden cel op.

Drank en drugs

De Haarlemmer en zijn vriendin waren na een feest samen op een hotelkamer toen zij het bewustzijn verloor. De vrouw had op het feest meerdere drugssoorten ingenomen (mdma en ghb) en ook alcohol gedronken.

Meerdere mensen drongen er bij de man op aan dat hij 112 moest bellen, maar hij sloeg dat advies in de wind. Hij zei dat zijn vriendin wel vaker out ging na het gebruik van drugs. In plaats van medische hulp in te schakelen, reed de man met zijn vriendin vanuit Oss naar Haarlem.

Dood door schuld

Eenmaal thuis realiseerde hij zich dat zijn vriendin er slecht aan toe was en besloot hij haar toch naar het ziekenhuis te brengen. In het ziekenhuis meldde de man niet dat zijn vriendin drugs gebruikt had. Hij was bang daar gedoe door te krijgen, schrijft NH Nieuws.

Volgens het hof heeft de man nooit beoogd dat zijn vriendin zou overlijden, maar valt het hem wel kwalijk te nemen dat hij 3,5 uur lang geen medische hulp inschakelde. Hem wordt daarom dood door schuld verweten.