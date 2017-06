Bouwman beleefde 'jongensdroom' in Dauphiné

"Ik heb mezelf heel erg verbaasd", vertelt de 23-jarige Bouwman een dag na de Dauphiné. "Ik wist dat ik in vorm was, maar dit had ik niet durven dromen. Het moet allemaal nog wel even bezinken."

Een etappezege en de bolletjestrui, dat smaakt naar meer voor Bouwman. "Het is wel een jongensdroom om dit in de toekomst vaker te gaan doen. Wie weet lukt het me ooit in een grote ronde..."