Iran na zege op Oezbekistan zeker WK

Dankzij een 2-0 thuiszege op Oezbekistan is Iran zeker van deelname aan het WK voetbal van komend jaar in Rusland. Iran is na Brazilië het tweede land dat zich kwalificeert voor het eindtoernooi. Rusland was als gastheer automatisch geplaatst.

Alireza Jahanbakhsh stond in Teheran halverwege de eerste helft aan de basis van de 1-0. De AZ'er stuurde Sardar Azmoun diep en die liet de keeper kansloos met een schuiver. Masoud Shojaei had de marge kort na de rust op twee doelpunten kunnen brengen maar hij faalde vanaf elf meter.

Oezbekistan ging driftig op jacht naar de gelijkmaker, maar kwam niet tot scoren. Vlak voor tijd zorgde Mehdi Taremi voor de beslissing. Hij slalomde door de Oezbeekse defensie om vervolgens de 2-0 binnen te schuiven.

Iran, met Heerenveen-speler Reza Ghoochannejhad in de slotminuut als invaller, verstevigde door de zege de koppositie in de Aziatische groep A en kan niet meer buiten de toptwee vallen. De nummers één en twee ontvangen een ticket voor Rusland.

Iran deed vier keer eerder mee aan een WK. De groepsfase was telkens het eindstation.