Rechterhand Uber-topman stapt op na kritisch rapport

Uber-topman Travis Kalanick is een belangrijke vertrouweling binnen zijn bedrijf kwijt. Emil Michael, die wordt gezien als zijn rechterhand en daarnaast de positie van senior vicepresident voor de afdeling Business bekleedde, is opgestapt.

Aanleiding zijn de uitkomsten van een onderzoek naar de interne werkcultuur bij de internetonderneming, dat werd ingesteld na beschuldigingen van seksuele intimidatie.

Voormalig Uber-medewerker Susan Fowler schreef in februari een veelgelezen blogpost waarin ze het bedrijf beschuldigt van het negeren van meldingen van seksuele intimidatie. Verder zouden vrouwelijke medewerkers bij bosjes weglopen omdat er niet goed met hen werd omgegaan.

Resultaten onbekend

Uber liet een onderzoek instellen, dat is geleid door voormalig minister van Justitie, Eric Holder. De conclusies zijn nog niet bekend, maar de raad van commissarissen heeft de aanbevelingen al wel overgenomen. Een van de aanbevelingen was het wegsturen van Michael. Daarnaast noemde een bron het rapport tegenover techsite Recode 'ugly'.

Het personeel van Uber wordt morgen bijgepraat over de resultaten. Of het rapport daarna wordt gedeeld met het publiek, en zo ja in welke vorm, is onduidelijk.

Het is onbekend of Michael uiteindelijk zelf ontslag heeft genomen of dat hij is weggestuurd. In de afgelopen 24 uur was er in Amerikaanse media veel speculatie over zijn positie en over de druk die door de raad van commissarissen op hem is uitgeoefend om te vertrekken. De rvc kwam gisteren bijeen, het overleg duurde maar liefst zeven uur.

Positie Kalanick

Michael is de eerste hooggeplaatste medewerker die als gevolg van de uitkomsten van het onderzoek naar seksuele intimidatie moet vertrekken. Wat dat voor topman Kalanick betekent, is nog onduidelijk. Hij zit zelf in de raad van commissarissen en heeft tot nu toe de steun van de anderen. Er moet dus veel gebeuren, wil hij worden weggestuurd.

Een optie die is besproken, is dat hij tijdelijk met verlof gaat. Dat heeft voor een deel ook te maken met zijn priv├ęsituatie: zijn moeder overleed onlangs bij een bootongeluk en zijn vader raakte zwaargewond, met hem gaat het inmiddels beter.