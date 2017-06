KNVB maakt programma bekend: ADO Den Haag en FC Utrecht beginnen

Op vrijdag 11 augustus openen ADO Den Haag en FC Utrecht het nieuwe voetbalseizoen in de eredivisie. Dat staat in het conceptprogramma van de KNVB, dat maandag naar buiten is gekomen.

Landskampioen Feyenoord speelt de eerste wedstrijd volgens het nog officieuze schema op zondag 13 augustus in de eigen Kuip tegen FC Twente.

De Rotterdammers spelen een week eerder op zaterdag 5 augustus de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen bekerwinnaar Vitesse.

Dat gebeurt niet in de Amsterdam Arena, maar voor het eerst in het stadion van de landskampioen. De KNVB heeft dat onlangs aangepast.

Ajax en PSV

Ajax moet in de eerste wedstrijd op zaterdag op bezoek bij Heracles Almelo. PSV begint op zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen AZ.