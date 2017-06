Timmermans: Frans-Duitse as herrijst, Nederland moet oppassen

De wind in Europa verandert. De Frans-Duitse as wordt weer sterker. Nederland verliest na de brexit haar trouwste bondgenoot en zoekt nieuwe vrienden. "We moeten opletten", concludeert Frans Timmermans in het maandelijkse gesprek met de NOS. "Juist nu kunnen we invloed uitoefenen."

Timmermans is enthousiast over de recente politieke ontwikkelingen in Europa. "Neem de Britten. Voor een hele generatie is deze uitslag toch een soort Doornroosje-moment. Wakker gekust, fantastisch om te zien: een nieuwe generatie die politiek actief wordt."

Ondanks zijn enthousiasme probeert Timmermans nuchter naar de ontwikkelingen te kijken. "Mensen hebben in Frankrijk gestemd, voor verandering. Er is niet veel geloof meer in oude partijstructuren. Dat Macron het land wil hervormen is positief nieuws, maar de uitslag zegt ook dat er veel onvrede is. De hoop is dat hij op die onvrede een antwoord kan geven."