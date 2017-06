Schoonspringers Van Duijn en Van Etten zevende op EK

Celine van Duijn en Joey van Etten zijn op de EK schoonspringen in Kiev in de landenwedstrijd op de zevende plaats geëindigd, drie posities hoger dan op de vorige EK in Londen.

Laura Marino en Matthieu Rosset grepen in Oekraïne de Europese titel. Het duo uit Frankrijk tekende in de finale voor de twee hoogste scores en bleef met 372.40 punten Oekraïne (tweede) en Rusland (derde) voor.