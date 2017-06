Dode en grote schade op Lesbos na aardbeving

Het westen van Turkije en het Griekse eiland Lesbos zijn getroffen door een aardbeving. Een vrouw is op Lesbos om het leven gekomen, ze kwam onder het puin van haar huis terecht en werd later dood gevonden.

Tientallen gebouwen op het eiland zijn beschadigd, sommige wegen zijn niet meer begaanbaar. Zeker tien mensen zijn gewond. Het leger is ingezet om te helpen. Ze zetten onder meer tenten neer waar mensen terechtkunnen die niet meer naar huis kunnen.

De aardbeving had een kracht van 6.3. Er zijn tientallen naschokken gevoeld. De verwachting is dat er nog meer volgen. Wat de schade is in Turkije, is nog onduidelijk. De laatste tijd waren er in het gebied vaker lichtere aardbevingen.