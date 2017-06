Meer dan twee miljard mensen te dik

Dertig procent van de wereldbevolking kampt met overgewicht of obesitas. 2,2 miljard volwassenen en kinderen hebben gezondheidsproblemen doordat ze te dik zijn. Dat zijn er twee keer zo veel als in 1980.

Dat blijkt uit een groot, wereldwijd onderzoeksproject, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. De auteurs van het onderzoek spreken van een toenemende ernstige wereldwijde gezondheidscrisis.

Onder de 2,2 miljard mensen die te dik zijn, zijn 600 miljoen volwassenen en 108 miljoen kinderen met een BMI (Body Mass Index, zie kader) boven de 30, wat betekent dat ze ernstig overgewicht hebben.

Groot risico

De auteurs maken zich grote zorgen over het toenemende aantal mensen met overgewicht. Ook vinden ze het zorgelijk dat steeds meer mensen overlijden aan de gevolgen van overgewicht, zelfs als ze volgens de BMI geen ernstig overgewicht hebben.

"Mensen die hun schouders ophalen als ze zwaarder worden, doen dat op eigen risico," zegt een van de auteurs van het onderzoek. "Ze hebben veel meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en andere levensbedreigende ziektes."

"Overgewicht is een van de grootste uitdagingen van deze tijd," zegt de hoofdauteur van het artikel. Hij benadrukt dat er nog vrij weinig bekend is over de langetermijneffecten van overgewicht.

Aanpak Verenigde Naties

De resultaten van het onderzoek werden bekendgemaakt op het EAT Stockholm Food Forum 2017. Op dat forum komen jaarlijks 500 leiders van over de hele wereld bij elkaar uit onder andere wetenschap, politiek, en bedrijfsleven, om te praten over voeding, gezondheid, klimaat en duurzame ontwikkeling.

De Verenigde Naties willen zich de komende tien jaar inzetten om alle voedingsproblemen aan te pakken en een eind te maken aan overgewicht, ondervoeding en honger.

De voedsel- en landbouworganisatie van de VN, de FAO, gaat onder meer bekijken hoe de aangesloten landen vooruitgang boeken bij het bestrijden van overgewicht en obesitas.

Wereldwijd

Het onderzoek omspant 195 landen en regio's tussen 1980 en 2015. De onderzoekers analyseerden de relatie tussen overgewicht en gezondheid van 68,5 miljoen mensen.

De onderzoekers maakten gebruik van de Global Burden of Disease Study 2015. Dat is een groot wereldwijd gezondheidsonderzoek waarin ruim 2000 in 133 landen wetenschappers samenwerkten.