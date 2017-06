Koningin Elizabeth moet wachten met troonrede

In Groot-Brittannië is de Queen's Speech, de troonrede die koningin Elizabeth volgende week maandag zou houden, enkele dagen uitgesteld, melden Britse media. Het bericht is niet officieel bevestigd.

De Queen's Speech wordt gehouden bij de opening van het parlementaire jaar en is vergelijkbaar met onze troonrede. De toespraak wordt geschreven door het kabinet en de koningin kondigt er beleidsvoornemens in aan, ten overstaan van het kabinet en beide kamers van het parlement.

Bij de politieke turbulentie in Groot-Brittannië hebben premier May en haar ministers blijkbaar extra tijd nodig. De Conservatieve Partij moet nog een deal sluiten met de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) over gedoogsteun. De DUP zal in ruil voor die steun concessies eisen van de Conservatieven.

Verder is er binnen de partij zelf grote onrust naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van vorige week, waarbij de Tories hun absolute meerderheid verloren. Premier May spreekt vanmiddag met de backbenchers in het Lagerhuis, parlementariërs die niet in de frontlijn opereren maar wel grote invloed heeft binnen de partij. De partijleiding en de ministers kunnen niet zonder de steun van deze groep.

Een meer triviale reden waarom de toespraak is uitgesteld, heeft met folklore te maken. De Queen's Speech staat zoals meer politieke rituelen in Groot-Brittannië bol van de tradities en de koningin leest haar tekst voor van perkament dat van geitenvel is gemaakt. Een verslaggever van Sky News weet te melden dat het vel nog niet droog genoeg. "Geen geintje."