Automobilist aanrijding Amsterdam CS nog vast

De automobilist die zaterdag bij station Amsterdam Centraal enkele voetgangers aanreed, zit nog vast. Vermoedelijk werd de man onwel en heeft hij toen per ongeluk het gaspedaal diep ingetrapt. De politie wil nu eerst weten hoe het kwam dat de man onwel werd. Pas als dat duidelijk is, komt hij vrij. Gisteren werd gezegd dat de man een extreem lage bloedsuikerspiegel had.

Acht mensen, onder wie de chauffeur van de auto, raakten gewond. De man zegt zich niets van de aanrijding te herinneren. Het onderzoek is door de recherche overgedragen aan de afdeling 'ernstige aanrijdingen'.

"We onderzoeken op dit moment of de man een hypo heeft gehad of dat hij op een andere manier onwel is geworden. Dat moet allemaal officieel worden aangetoond", vertelt een woordvoerder.