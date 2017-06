'Kind van de duivel': verbieden, bespreken of niet zo moeilijk doen?

"Erg moedig van de dominees", zegt opvoedkundige Marina van der Wal. "Je trapt met dit soort teksten namelijk christenen heel hard op hun ziel, erger kan bijna niet. Dat deze groep dan zegt: we verbieden het niet, laten we met elkaar in gesprek gaan, daar raak ik bijna ontroerd van. Dat vind ik zo geweldig."

Aanstootgevend taalgebruik in muziekvideo's is uiteraard niet nieuw. Rap staat voor stoer, grensverleggend, harde dingen zeggen. Dat begon al in Amerika met de gangster rap in de jaren 80. "Toen waren ze alleen nog in het Engels, maar ook zeker niet zoetjes", zegt Van der Wal. "Maar daar maalden we toen als ouders niet om. Nu zijn de teksten in het Nederlands en begrijpelijk en dan zeuren we daar ineens over. Dat vind ik wel een beetje apart."