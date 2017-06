Russische oppositieleider Navalny weer vast, en met hem honderden betogers

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is door de politie opgepakt, meldt zijn vrouw op Twitter. Navalny werd gearresteerd buiten zijn flat toen hij op weg was naar een betoging.

Navalny heeft vandaag in een aantal Russische plaatsen demonstraties georganiseerd tegen overheidscorruptie. In Moskou had hij demonstranten opgeroepen naar de binnenstad te komen.

Volgens persbureau Reuters zijn er meer dan 200 mensen opgepakt bij die demonstratie in Moskou. Ook in Sint-Petersburg zouden zeker 200 mensen zijn opgepakt bij een protest.

Provocaties

In eerste instantie zou de demonstratie buiten het centrum gehouden worden, maar Navalny besloot gisteravond om de betoging naar het centrum te verplaatsen. Daarvoor kreeg hij geen vergunning.

Navalny zei dat hij de betoging had verplaatst omdat hij in de voorbereidingen door de overheid is tegengewerkt. De politie heeft gewaarschuwd dat er hard wordt opgetreden tegen "provocaties" van betogers. In de binnenstad van Moskou zijn verschillende festiviteiten aan de gang omdat de Russen vandaag Rusland Dag vieren.