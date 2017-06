Wekdienst van 12 juni: dit gebeurde terwijl je sliep

Nieuwe arrestatie voor aanslag Londen

De politie heeft opnieuw iemand opgepakt in verband met de aanslag in Londen. Het is een 19-jarige man uit de Londense wijk Barking. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding of uitvoering van de aanslag op London Bridge en het nabijgelegen uitgaanscentrum Borough Market.

Verdronken jongen (14) gevonden in Alphen

In een recreatieplas bij Alphen in Brabant is het stoffelijk overschot gevonden van de jongen die daar sinds gistermiddag werd vermist. De jongen van 14 was met vrienden aan het zwemmen in 't Zandt.