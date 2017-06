Fruitteler verkiest peer boven appel

Gunstig klimaat

Met peren is de concurrentie minder groot. Ons land heeft een heel gunstig klimaat voor de perenteelt, anders dan in Oost- en Zuid-Europa. "Vanaf het zuiden van België wordt het al snel te warm in de zomer, en in Oost-Europa zijn de winters te koud, waardoor de bomen doodvriezen", zegt teler Appelman.

De perenteelt is daarom nog wel rendabel, "al wordt het plusje wel steeds kleiner, doordat er steeds meer perenbomen bij komen in Nederland", is de ervaring van Appelman. De langwerpige Conference-peer wordt verreweg het meest geteeld in Nederland, gevolgd door de dikkere, bredere Doyenné du Comice.

Anders dan bij appels is het grootste deel van de perenteelt bestemd voor de export. Ongeveer twee derde gaat de grens over, want Nederlanders zijn nog altijd moeilijk aan de peren te krijgen. Gemiddeld worden er per huishouden vier keer zo veel appels gegeten als peren.

Chinezen aan de peren

Groot-Brittannië en Duitsland zijn de belangrijkste afzetmarkten. Daar gaat ongeveer driekwart van al het Nederlandse fruit naartoe. Ook Scandinavië is een belangrijke bestemming.

Daarnaast zijn de telers en groothandels hard bezig om andere afzetmarkten te vinden sinds de boycot door Rusland. "Sinds twee jaar zijn we bezig met nieuwe, verre bestemmingen voor onze peren, zoals Zuid-Korea, Vietnam en China", zegt NF)-voorzitter Gerritsen.

Op korte termijn levert dat niet zo veel op. "Het is moeilijk om mensen aan nieuwe soorten fruit te laten wennen", zegt Appelman. "Het heeft ook jaren gekost om Nederlanders aan de kiwi te krijgen. Net zo moeilijk is het om Chinezen aan onze peren te laten wennen." Toch heeft hij goede hoop dat dit op termijn wel gaat lukken. "Dan kunnen we geen perenbomen genoeg hebben in Nederland."