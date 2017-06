'Belgische jihadronselaar trouwt in cel'

De Belgische jihadronselaar Fouad Belkacem is getrouwd in de gevangenis. Dat melden Belgische media. Het huwelijk maakt het voor de autoriteiten vermoedelijk moeilijker om de Marokkaanse Belg zijn Belgische nationaliteit af te nemen.

Belkacem, die tot twaalf cel is veroordeeld, probeert al jaren om in de gevangenis te trouwen. Toen hij in Antwerpen vastzat, weigerde de betreffende wethouder telkens daaraan mee te werken. Nu hij in Hasselt gevangen zit, is het wel gelukt. Hij is getrouwd met een Belgische vrouw van Marokkaanse afkomst.

Belkacem is de oprichter van Sharia4Belgium, waarvan de rechter heeft bepaald dat het een terroristische organisatie was. Met zijn organisatie was hij van plan aanslagen te plegen en stuurde hij tientallen jongeren naar de gewapende strijd in Syrië.

In België loopt een procedure om Belkacem zijn Belgische nationaliteit af te nemen. Als dat lukt, kan hij worden uitgezet naar Marokko.