Cadeautje voor arme werkende Rotterdammers: de werkbonus

Zo'n 40.000 Rotterdammers krijgen een presentje van 50 euro van het stadsbestuur. De 'werkbonus' is bedoeld voor mensen met een baan die tussen de 100 en de 130 procent van het minimumloon verdienen.

Het verschil tussen een uitkering en de laagste salarissen is te klein, vindt Ronald Buijt, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. "Rotterdam wil een signaal afgeven dat werken moet lonen. Iemand in de bijstand kost de overheid tot 1400 euro in de maand. En iemand die werkt betaalt belasting."

Collegepartijen CDA en D66 steunen het initiatief van Leefbaar. De bonus kost de gemeente 2,3 miljoen euro.

Stigma

Oppositiepartijen PvdA en VVD zijn erg kritisch. Fractievoorzitter Leo Bruijn van de Rotterdamse PvdA is blij dat Leefbaar iets doet voor mensen die weinig te besteden hebben, maar vindt de bonus stigmatiserend voor mensen met een uitkering. "Mensen die willen werken maar geen baan kunnen vinden, vallen hierbuiten. Dat is oneerlijk."

De VVD beschuldigt Leefbaar Rotterdam van het kopen van stemmen. "Het is weggegooid geld voor een cadeautje. Geld dat je ook kan besteden aan een groep die het echt slecht heeft of aan het onderhoud van de wegen in de stad," zegt Antoinette Laan van de VVD.