Verdronken jongen (14) gevonden in Alphen

In een recreatieplas in het Brabantse dorp Alphen is het lichaam gevonden van een 14-jarige jongen. Hij verdween rond 16.00 uur toen hij aan het zwemmen was met vrienden.

De vrienden van de Tilburgse jongen sloegen alarm, waarop een grote zoekactie werd opgezet door onder anderen duikers van de brandweer. Ook recreatieve zwemmers hielpen mee.

Toen dat urenlang niets opleverde, vervloog de hoop om de jongen levend terug te vinden en werd het een bergingsactie. Aan het einde van de avond werd het lichaam van het slachtoffer gevonden.