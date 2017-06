Feest bij Macrons partij terwijl tegenstanders overwinning angstig gadeslaan

Tegenstanders van Macron zijn minder op hun gemak bij de ruime voorsprong van Macron. "Er is met zo'n grote meerderheid geen ruimte voor een democratisch debat", klinkt het onder de andere partijen.

"Het is niet gezond of wenselijk voor een president die alleen is gekozen uit afwijzing van uiterst rechts om nu zo'n grote meerderheid te krijgen", zegt de partijleider van Parti Socialiste Cambadelis. Cambadelis verloor vandaag zijn zetel, omdat hij in zijn district niet de benodigde 12,5 procent van de stemmen kreeg dat nodig is om in de tweede ronde mee te doen.

De socialisten hebben een historisch laag resultaat geboekt. "Tien procent van de stemmen. Dit is echt het ergst denkbare scenario voor de partij", zegt correspondent Frank Renout. "Er is al crisisberaad geweest bij de partij over de koers die nu moet worden gevaren om kiezers terug te trekken." Behalve Cambdelis werd ook voormalig presidentskandidaat Hamon (PS) uitgeschakeld. Partijgenoot en oud-premier Valls haalde de drempel wel.

Ook de Conservatieve burgemeester van Troyes, François Baroin, die eerder minister van Financiën was voor de conservatieve Les Républicains, noemt het onwenselijk dat een partij zo veel macht krijgt als de partij van Macron nu lijkt te krijgen.

Respect

"Catastrofaal", noemt Front National-leider Le Pen de lage opkomst die haar partij waarschijnlijk zetels heeft gekost. Ze vindt dat het Franse verkiezingsstelsel, waarbij alleen de winnaar in een district een zetel krijgt, haar partij heeft benadeeld. Ze roept "patriottische stemmers" op om volgende week en masse een stem uit te brengen op kandidaten voor Front National.

Oud-burgemeester Jean-Paul Delevoye van Batpalmen, die verantwoordelijk was voor de kandidatenlijst van LRM, heeft geprobeerd de tegenstanders van zijn partij wat te kalmeren. "We zullen met veel respect omgaan met de oppositie. Minderheden moeten in het debat ook gehoord worden", zei hij.