Verstappen: het hele seizoen is al ruk

Voor Max Verstappen was de lol er zondag op circuit Gilles Villeneuve snel af. Zijn bliksemstart bracht de handen op elkaar, maar lang kon hij niet genieten van zijn tweede plaats achter de ongenaakbare Lewis Hamilton.

De Red Bull van de Nederlander stopte na tien ronden al. Accuprobleem, meldde de teamleiding. "Het is het hele seizoen al ruk", was de meer dan duidelijke reactie van Verstappen.

Het was de derde keer dit seizoen dat hij de finish niet haalde. Voor de Limburger een drama. "De start was vandaag super. Voor Red Bull de beste start die ze ooit hebben gehad", keek hij terug op zijn inhaalrace nadat de lichten op groen waren gesprongen. Verstappen schoof op van de vijfde naar de tweede positie.

Complimenten verbeteren humeur niet

"En dat is een positie waar je van weet dat de auto niet goed genoeg is voor die plek. Maar inhalen was hier heel lastig. Als je dan tweede ligt, is alles mogelijk. Tweede of als het wat minder gaat derde. Het podium was mogelijk hier. Als dan alle power wegvalt... Ik kon niet eens meer communiceren."

De complimenten over zijn perfecte start, konden zijn humeur niet verbeteren. "Uiteindelijk heb je niets"', klonk het zwaar balend.