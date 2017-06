Verstappen valt na geweldige start uit in Canada

Voor Max Verstappen is de Grand Prix van Canada op een enorme teleurstelling uitgedraaid. De Nederlander kende op circuit Gilles Villeneuve een geweldige start. Hij schoof van plaats vijf op naar plaats twee.

Verstappen hield zich rondenlang knap staande op die positie. In de tiende ronde was zijn avontuur voorbij. Voor de derde keer moest hij voortijdig terug naar de pitstraat.

De Red Bull kampte met technische problemen. Bij het team denken ze dat de bolide van Verstappen kampte met accuproblemen. Balend stapte de jonge coureur op de scooter die hem terugbracht naar zijn team.

Het was voor Verstappen al de derde uitvalbeurt dit seizoen, nadat hij eerder in Barcelona en Bahrein de finish niet had gehaald.

Liveblog

Lewis Hamilton leidt de race, voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Volg de race in ons liveblog.