Macron koerst af op meerderheid in parlement

Frankrijk heeft net als Groot-Brittannië en de VS een stelsel van kiesdistricten. In Frankrijk zijn dat er 577, evenveel als het aantal zetels in het parlement. Binnen dit systeem krijgt een kandidaat met het hoogste aantal stemmen een zetel voor een district. Het is dus mogelijk dat een partij in bijna alle kiesdistricten tweede wordt, maar tegelijk geen enkele kandidaat van die partij een zetel weet te veroveren.