Opgepakte man bij concert Guus Meeuwis nog langer vast

De man die vrijdagavond werd opgepakt bij het concert van Guus Meeuwis in Eindhoven blijft nog vastzitten. Dat laat de politie weten, zonder verder in detail te treden.

De man, die bij de politie bekend stond bekend als mogelijk geradicaliseerd, werd vrijdagavond opgepakt bij het PSV-stadion, waar op dat moment het concert van Guus Meeuwis plaatsvond.

De 29-jarige Amsterdammer gedroeg zich volgens de politie verdacht. Hij zou aan het filmen zijn bij de ingang van het stadion zonder daar een duidelijke verklaring voor te hebben. Ook had hij geen kaartje voor het concert.

Opgeschaald

Toen de politie hem natrok en erachter kwam dat hij mogelijk geradicaliseerd is, werd groot alarm geslagen. Uit alle voorzorg besloot de politie op te schalen en extra agenten in te zetten in het centrum van Eindhoven.

Omdat het onderzoek naar de verdachte nog loopt, wil de politie verder niets kwijt. Morgen komt de politie met een update.