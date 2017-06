Zij durven het aan: de straat op tegen Poetin

Ze zijn haast onafscheidelijk. Dima (18) en Artjom (18). De eerste werkt in een bloemenwinkel, de ander studeert, allebei in Moskou. Morgen gaan ze samen naar een demonstratie tegen de corruptie in Rusland.

Ze hebben er zin in. De opkomst wordt maandag nog groter dan bij een soortgelijke demonstratie op 26 maart, verwacht Dima. Toen kwamen er zo'n 15.000 mensen opdagen. De politie greep in en arresteerde honderden mensen omdat er geen toestemming was gegeven voor het protest.

Voor de demonstratie van morgen is wél toestemming. Toch denkt Dima dat de autoriteiten ook deze keer zullen optreden.