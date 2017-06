Mannen HDM promoveren naar hoofdklasse

De hockeyers van HDM zijn gepromoveerd naar de hoofdklasse, het hoogste niveau in Nederland. De Haagsche ploeg won de derde en beslissende wedstrijd tegen Hurley na het nemen van shoot-outs.

Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 1-1. Ruben Versteeg zette HDM al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar nog binnen tien minuten bracht Stijn Jolie het duel weer in evenwicht. In het vervolg wisten beide teams het doel niet meer te vinden.

HDM beschikte bij de shoot-outs over de beste zenuwen. Hurley degradeert uit de hoofdklasse.