Duitsland laat drie Britten vrij na verdacht gesprek in vliegtuig

De politie in Duitsland laat drie Britten vrij die aan boord van een vliegtuig van EasyJet een verdacht gesprek voerden over een terroristische aanslag. Zij gebruikten volgens getuigen de woorden "bom" en "explosief".

Het gesprek van de drie passagiers van 32, 38 en 48 jaar leidde gisteren tot een voorzorgslanding op het vliegveld van Keulen. De gezagvoerder wilde geen risico nemen, nadat hij op de hoogte was gebracht van het gespreksonderwerp van de Britten. Het toestel was op weg van Ljubljana, in Slovenië, naar Londen.

'Geen reëel gevaar'

Een politiewoordvoerder in Keulen zegt dat niet is gebleken dat er een reëel gevaar is geweest. Het vliegtuig is doorzocht en een verdachte rugzak is tot ontploffing gebracht, maar er zijn geen sporen van explosieven gevonden. Ook de ondervraging van de Britten heeft niets opgeleverd.

In het toestel zaten 151 passagiers. Het incident leidde tot veel vertraging en het omleiden van andere vluchten.