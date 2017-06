Alle verdachten aanslag Manchester weer op vrije voeten

De Britse politie heeft bekendgemaakt dat alle 22 verdachten van de aanslag in Manchester weer zijn vrijgelaten. Hun wordt niets ten laste gelegd. Het onderzoek naar mogelijke handlangers van aanslagpleger Salman Abedi gaat volgens de politie nog wel door.

In Groot-Brittannië kan een terreurverdachte veertien dagen worden vastgehouden zonder aanklacht. Als een verdachte daarna niet in staat van beschuldiging is gesteld, moet hij worden vrijgelaten. De Britse premier May suggereerde tijdens haar verkiezingscampagne dat mensenrechten terreurbestrijding niet in de weg mogen staan en zei die termijn te willen verlengen naar 28 dagen.

Vorige maand pleegde Abedi in Manchester een zelfmoordaanslag bij een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. Hierbij vielen 22 doden en tientallen gewonden, waarvan 17 ernstig.

Familie

De aangehouden verdachten waren veelal bekenden van Abedi, onder wie een broer die ook in Manchester woonde. Hij werd al eerder vrijgelaten. Volgens de politie blijkt uit het onderzoek dat veel van de vrijgelaten verdachten onschuldige contacten hadden met Abedi.

De politie gaat ervan uit dat Abedi zelf de bom heeft gemaakt, maar onderzoekt nog of hij hulp heeft gehad met het verzamelen van onderdelen voor de bom. Ook wordt nog gekeken of anderen wisten van zijn plannen.

In Libië werden de vader en broer van Abedi gearresteerd na de aanslag. Zij zitten nog vast in Libië op verdenking van banden met terreurbewegingen. De in Libië opgepakte broer zou geweten hebben van de plannen van Salman Abedi om een aanslag te plegen. De Britse veiligheidsdiensten willen hem nog spreken.