Luiten zevende in Oostenrijk, Frittelli pakt zege

Joost Luiten heeft op de slotdag van het Lyoness Open in Atzenbrugg flink terrein gewonnen. De Rotterdammer, die in 2013 het toernooi in Oostenrijk won, leverde een kaart in met zeven birdies en één bogey (-6) en eindigde met -7 op een gedeelde zevende plaats.

Jurrian van der Vaart daarentegen liep geen beste laatste ronde. De 31-jarige Almeloër, die met een wildcard aan het toernooi mee mocht doen en na drie dagen boven Luiten stond, viel na onder meer twee dubbele bogeys uit de top-30. Hij werd met -1 gedeeld 34ste.

In de spannende laatste ronde gingen meerdere spelers even alleen of samen aan kop. De Chileen Felipe Aguilar, die de dag begon als leider, zakte door het ijs met een ronde van +3.

Dylan Frittelli bleek over de sterkste zenuwen te beschikken. De Zuid-Afrikaan kwam na een ronde van -5 uit op 276 slagen (-12). Drie man volgden op één slag: Mikko Korhonen (Finland), David Horsey (Engeland) en Jbe Kruger (Zuid-Afrika).