Ruiten van 23 auto's ingetikt in Zaandam

In Zaandam zijn vannacht van 23 auto's de ruiten ingetikt. Van twee auto's waren ook de spiegels vernield.

Een getuige zag de man even na 05.00 uur meerdere autoramen inslaan en belde de politie. De getuige probeerde de man ook nog te achtervolgen, maar raakte hem kwijt.

Agenten ontdekten later dat het in totaal om 23 auto's gaat in vier verschillende straten. De meeste auto's zijn doorzocht en volgens NH Nieuws zijn er ook spullen meegenomen uit de meeste auto's.

De politie zoekt getuigen van de vernielingen. Alle slachtoffers zijn opgeroepen om aangifte te doen.